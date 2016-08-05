Флебологи Днепра
|Консультація судинного хірурга в клинике «Oxford Medical»
|500 - 550 грн
|Консультація судинного хірурга-лазерної медицини в клинике «Акварель»
|600 грн
Найдено 15 врачей
18 отзывов
Специализация
Научная степень
КатегорияВызов на дом
Владислава
Отношение замечательное. Осталась довольна лечением.
05 сентября '16 г.
Леся
Маме понадобилась срочная операция, обратились к этому специалисту. Прекрасный результат. Рекомендую.
05 августа '16 г.
Сергей
Мне нужна операция,обратился к Олегу Александровичу ,отзывчивый и вежливый профессионал хочу чтобы оперировал меня он,ему можно доверить свою жизнь.Зарание спасибо.
04 сентября '17 г.
Руслана
С пяти лет я занимаюсь танцами. Это стало делом всей моей жизни. И сейчас я выступаю в довольно известном балете. Сосудистые звездочки на ногах появились у меня недавно. Каждой женщине хочется выглядеть превосходно, и тем более, танцовщице, поэтому я обратилась к Александру Александровичу, чтобы их удалить. Рекомендовали мне его коллеги. Я тоже осталась довольной. Сделал он все в лучшем виде.
09 марта '17 г.
Юрий
Обратился к Маметьеву Александру Александровичу с флебитом глубоких вен нижних конечностей. Я благодарен доктору, который смог вылечить мою болезнь консервативными терапевтическими методами. Уж очень не хотелось ложиться под нож. Я уже здоров, дискомфорта не чувствую, надеюсь больше таких проблем у меня не будет.
03 апреля '17 г.
Слава
У бабушки на ногах сильнейшие трофические язвы, долго не поддавались лечению. Сейчас мы отвезли ее на консультацию к Денису Михайловичу. Думаем, лечение принесет ей облегчение, так как мы слышали о нем много лестных отзывов. Бабушке доктор тоже понравился. Он реально не обещал сразу поставить на ноги, но назначил длительное лечение, которое помогает постепенно.
12 января '17 г.
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Косметолог
17 лет опыта
Свердлина Екатерина
Детский врач
Врач-косметолог специализируется на комплексном использовании косметологических уходов, аппаратных методик и инъекционных процедур. Выполняет широкий спектр процедур по омоложению, очищению и питанию кожи и лечению кожных заболеваний, в том числе гипергидрозу, пигментации, акне. Проводит осветительные, антивозрастные и антикуперозные программы для лица, лимфодренажный, классический и спа-массаж.
Записаться на прием2 онлайн записи
Консультация 500 грн.
Днепр ул. Старокозацкая (Комсомольская), 25 м.Вокзальная34 25
Сосудистый хирург
39 лет опыта
Бежнар Николай Анатольевич
Врач-флеболог, ангиохирург высшей квалификационной категории, заслуженный врач Украины. Предоставляет консультации сосудистого хирурга. Проводит реконструктивные операции на брюшном отделе аорты и артериях верхних и нижних конечностей, микрофлебэктомию при варикозной болезни, тромбэктомию из глубоких вен, малые ампутации на стопах и ампутации конечностей, хирургические вмешательства на симпатической нервной системе, операции при повреждениях сосудисто-нервного пучка верхних и нижних конечностей.
Записаться на приемПоследняя запись была 2023-12-25
Консультация 800 грн.
Сосудистый хирург
17 лет опыта
Соколов Александр Владимирович
Опыт оказания специализированной хирургической помощи пациентам с патологией магистральных артерий и вен. Врач провел более 4000 хирургических вмешательств, 3500 эндовенозных процедур (лазер, РЧА, биоклей), 20000 консультаций и диагностических процедур.
Записаться на приемСредняя оценка пользователей 10
Консультация 660 грн.
Флеболог
21 год опыта
Криворучко Евгений Васильевич
Врач флеболог первой квалификационной категории, специализируется на сосудистой хирургии, ультразвуковой диагностике сосудов (вен и артерий) нижних конечностей. Имеет большой опыт работы в проведении стрипинга, кросэктомии, склероторапии и минифлебэктомии, Криворучко Евгений Васильевич оказывает помощь пациентам в лечении вегетососудистой дистонии, варикоцеле, тромбозу, флебиту и тромбофлебиту.
Записаться на приемСредняя оценка пользователей 9
Консультация 500 грн.
Реабилитолог, эрготерапевт
14 лет опыта
Горбатюк Ярослава Владимировна
Вызов врача на дом
Детский врач
Врач специализируется на восстановлении двигательной активности пациентов после нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. Специалист работает над восстановлением утраченных навыков, помогает в восстановлении и адаптации к привычной жизни. Работает с современными методиками.
Записаться на приемСредняя оценка пользователей 9
Консультация 200 грн.
Днепр ул. Сечевых Стрельцов, 92 р.Шевченковский
Хирург, Сосудистый хирург
Тутуров Сергей Степанович
Врач Тутуров Сергей Степанович специализируется в области хирургии, занимается диагностикой и лечением разрывов сосудов, заболеваний вен. В компетенцию врача входит лечение варикозного расширения вен, венозной недостаточности, кровотечений, флебит и тромбофлебит, флеботромбоз, трофические расстройства. Проводит склеротерапию, микрофлбэктомию.
Записаться на приемСредняя оценка пользователей 9.7
Консультация 300 грн.
Флеболог
39 лет опыта
Сергеев Олег Александрович
Врач высшей категории Сергеев Олег Александрович специализируется в области флебологии. Предоставляет консультацию и лечение при патологиях венозной системы. Занимается терапией венозного расширения вен, включая лигирование при патологиях пищевода. В работе применяет хирургическое вмешательство, например флебэктомию, микрофлебэктомию и тромбэктомию.
Записаться на приемСредняя оценка пользователей 9.7
Консультация 550 грн.
Днепр ул. 25-ой Сичеславской Бригады (Рыбинская), 119-120 м.Вокзальная92 17
Хирург, сосудистый хирург
Маметьев Александр Александрович
Врач Маметьев Александр Александрович специализируется в области сосудистой хирургии, проводит профилактику, диагностику и лечение заболеваний вен, разрывов сосудов. Проводит прием пациентов с варикозным расширение вен и венозной недостаточностью, проводит лечение трофических расстройств, флебита и тромбофлебита, флеботромбоза. Проводит склеротерапию, удаляет сосудистные звездочки на ногах.
Записаться на прием33 онлайн записи
Консультация 300 грн.
Хирург, сосудистый хирург, флеболог
23 года опыта
Носенко Игорь Владимирович
Вызов врача на дом
Врач-хирург, сосудистый хирург, флеболог, имеет высшую категорию, специализируется на диагностике неотложных хирургических случаев, консультирует при заболеваниях брюшной полости. Игорь Владимирович выполняет удаление новообразований диодным лазером (бородавок, кератом, папиллом), проводит склеротерапию. Проводит лечение геморроя, удаление грыж.
Записаться на прием34 онлайн записи
Консультация 500 грн.
Днепр пр-т Петра Калнышевского, 29 А р.Индустриальный
Флеболог, сосудистый хирург
15 лет опыта
Провалов Артём Евгеньевич
Врач-флеболог, сосудистый хирург занимается лечением заболеваний сосудистой системы, в том числе при нарушении кровоснабжения нижних конечностей. Артем Егеньевич проводит консультации пациентов по вопросам кровоснабжающей системы, владеет навыками оперативного лечения заболеваний. В работе применяет новейшие методы лечения варикозной болезни, атеросклероза. Доктор Провалов имеет вторую квалификационную категорию, накопил значительный опыт в ходе трудовой деятельности.
Записаться на приемСредняя оценка пользователей 9.3
Консультация 440 грн.